Ein Ständchen in der Eleonoren-Klinik

Winterkasten. Durch die Coronavirus-Pandemie zahlenmäßig zwar geschwächt, aber doch präsent gestaltete der Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten eine Serenade in der örtlichen Eleonoren-Klinik.

Der Begriff „Serenade“ meint in der Regel das abendliche heitere Ständchen im Freien. Genauso setzten es die Sängerinnen und Sänger des Chors unter der Leitung ihrer Dirigentin Gabriele Thielitz um und unterhielten die zahlreich auf dem Platz vor dem Panorama-Bau beziehungsweise an ihren Fenstern erschienen Patientinnen und Patienten mit einer Folge von Volksliedern.

Diese waren eingeteilt in Natur- und Wanderlieder, Liebeslieder und Abendlieder. Dazwischen gestaltete Christian Gärtner am Klavier gefühlvoll passend die „Ballade pour Adeline“ von Richard Clayderman. Pfarrer Sebastian Hesselmann baute eine kurze Meditation über „Der Mond ist aufgegangen“ in das gleichnamige Lied ein. Der starke Applaus der Anwesenden war ein schöner Dank für diesen ersten öffentlichen Auftritt des Chors in schwieriger Zeit. Chorleiterin Gabriele Thielitz und die Mitglieder des Kirchenchors freuen sich über Sängerinnen und Sänger jeden Alters, die Lust haben ein Stück Weg musikalisch miteinander zu gehen. red