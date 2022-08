Ein sonniges Lachen in der Werkstatt in Fürth

Fürth. „Wir verschenken ein sonniges Lachen“ – so lautet das Motto des Fördervereins der Behindertenhilfe Bergstraße in Fürth. Ein solcher Schriftzug wird auch wieder auf den fünf großen Sonnenschirmen stehen, die jetzt in einer Fachwerkstatt in Bensheim bestellt wurden.

Quer über das Grundstück der Werkstatt und des Wohnhauses in Fürth findet man Bodenhülsen, und dort können die drei mal vier Meter großen Schirme aufgestellt werden: Sie spenden Schatten für das Sommerfest oder den gemeinsamen Grillabend. Auch für die verdiente Pause während des Werkstattmorgens freut man sich über Sonnenschutz – und tatsächlich: Hier wird gerne gelacht.

Der Vorstand des Fürther Fördervereins mit Andrea Schwarz und Refija Stanka an der Spitze traf sich jetzt mit Werkstattleiter Udo Dörsam. Gemeinsam wurden der Neubau der Tagesförderstätte und die Räume zur Gestaltung des Tages besichtigt.

Zwischen vielen Kabeln und Baumaterial konnte Udo Dörsam die Schwerpunkte des neuen Gebäudes aufzählen und zugleich auch direkt auf der Baustelle Details aufzeigen. „Toll, hier wird leidenschaftlich für Flexibilität und Funktionalität für die optimale Nutzung gekämpft“, resümierte Andrea Schwarz. Schnell wurde deutlich, welcher erhebliche Gewinn sich für die Menschen abzeichnet.

Raumteiler gibt es in den Gruppenräumen nämlich nicht, und die flexible Nutzung soll nicht durch bauliche Begrenzungen eingeschränkt werden. Hier zählt man auf die Professionalität und die Expertise der Gruppenleitungen der Tagesförderstätte Fürth, der Mitarbeiter in der Gestaltung des Tages, und auch das Baumanagements der Behindertenhilfe um den Geschäftsführer Christian Dreiss achtet sehr genau darauf, dass hier optimale Betreuungsbedingungen für die Menschen mit Beeinträchtigung entstehen.

Platz für die Therapeuten

Die bodentiefen Fenster mit Blick ins Grüne lassen erahnen, welche tollen Außenaktivitäten direkt vor den Gruppenräumen möglich sind. Von Georg Göpferich und Heinz Winter sowie Refija Stanka wurden auch die geplanten Pflegebäder und die baulichen Details für die Nutzung mit Rollstuhl hinterfragt. Auch für externe Therapeuten und deren Behandlung gibt es künftig einen Platz.

Der Förderverein hat erneut einen Wunschzettel erhalten. Regina Johnsdorf und Charlotte Faust tragen dazu bei, dass mit der finanziellen Unterstützung gezielt auf die Ideen und Vorschläge der Mitarbeiter eingegangen wird. Sie haben Beschäftigungsmaterial für Feinmotorik im Blick, und mit Bällen und Tüchern wird die gezielte Förderung forciert.

Viele Spiele und Erzählbücher sollen dazu beitragen, dass nach dem Einzug in den neuen Räumen Freude spürbar wird und auch dort wieder gerne gelacht wird. red