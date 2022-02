Fürths kleinster Ortsteil Brombach hat in Sachen Digitalisierung Bedeutung für ganz Hessen erlangt. Dies drückte sich am Freitag darin aus, dass die Landesministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Kristina Sinemus, höchstpersönlich dorthin gekommen war, um auf den „roten Knopf“ zu drücken und damit die Versorgung von 32 Haushalten mit „Gigabit-Internet“ – also Glasfaserhausanschlüssen

