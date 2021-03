Rimbach. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bedeutet, Zukunft mitzugestalten und sie auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben Schritt für Schritt zu begleiten. Diese Begleitung leistet die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach als Haupt- und Realschule. Der Schwerpunkt liege dabei nicht nur auf der Vermittlung von Wissen, sondern auch auf der Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

So sei es dem Kollegium wichtig, den Schülern ein Rüstzeug für fordernde Lebenssituationen mitzugeben und sie im Umgang damit kompetent und selbstbewusst werden zu lassen. Dazu habe es außer anderen bereits etablierten Angeboten jetzt einen Internet-Workshop „Kriminal-, Gewalt- und Drogenprävention“ mit Schülern des Jahrgangs 9 und dem Verein Sicht-Waisen gegeben. Der Lions Club Rimbach / Weschnitztal unterstützte die Veranstaltung finanziell und ermöglichte sie damit erst.

Das Besondere an dem Angebot sei gewesen, dass die Schüler durch den Referenten Maximilian Pollux aus erster Hand erfuhren, welche Folgen Kriminalität, Drogen und Gewalt wirklich haben. Als ehemaliger Jugendintensivtäter und ausgebildeter Anti-Gewalt-Trainer gelang es ihm, eine Brücke in die Lebenswelt der Jugendlichen zu schlagen und authentisch anhand der eigenen Geschichte, die Gefahren und Auswirkungen dieser Themen aufzuzeigen. Darüber hinaus gab er den Schülern Werkzeuge an die Hand, die ihnen helfen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen.

So wurde das Thema Beleidigungen besprochen und wie damit umgegangen werden sollte. Außerdem wurde der Blick für echte und unechte Freunde geschärft. Nach dem Workshop stand Pollux den Schülern für Einzelgespräche und individuelle Beratung zur Verfügung. Die Mädchen und Jungen waren sichtlich beeindruckt von Pollux’ Auftreten, seiner eigenen Geschichte und seiner Ehrlichkeit.

Christine Wöhlert von der Dietrich-Bonhoeffer-Schule hatte das Projekt geplant und Maximilian Pollux eingeladen. Für die Teilnehmenden sei es ein Gewinn gewesen, an den sie sich sicherlich nach ihrer Schulzeit auch noch erinnerten. red