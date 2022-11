In allen drei Ausschüssen, die sich in der aktuellen Sitzungsrunde mit der Thematik beschäftigten, wurde die Idee positiv aufgenommen: Ein Nibelungenmuseum – so der Arbeitstitel – wäre eine Bereicherung für Lindenfels. Ob sich das Projekt allerdings auch realisieren lässt, steht auf einem ganz anderen Blatt und ist auch noch völlig offen.

Auf jeden Fall war man in allen drei Ausschüssen

...