Ludwig Strohmenger ist ein Name, der eng mit der Sozialdemokratie in Lindenfels verbunden ist. In diesem Jahr ist er gestorben. Noch vor seinem Tod wollte ihn die örtliche SPD ehren, 60 Jahre Parteizugehörigkeit waren der Anlass. Doch die Corona-Pandemie mit den daraus folgenden Kontaktbeschränkungen machten einen Strich durch die Überlegungen.

Nun hat die Partei ihr langjähriges

...