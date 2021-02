Erlenbach. Georg Oberle hat mehrere Ordner mit alten Zeitungsartikeln, Fotos und anderen Papieren auf seinem Schreibtisch im Dorfgemeinschaftshaus in Erlenbach ausgebreitet. Seit 2003 ist er Ortsvorsteher, aber die Dokumente sind ein paar Jahre älter. Sie berichten von einem besonderen Ereignis, an das sich die Beteiligten noch sehr gut erinnern können: das Kamelrennen in Erlenbach am 17. Mai 1998.

„So etwas hatte es in ganz Hessen bis dahin nicht gegeben“, sagt Oberle. Begonnen hatte die Sache 1997, ein Dreivierteljahr zuvor. Oberle hatte in Berlin ein Kamelrennen besucht und Georg „Schorsch“ Trautmann davon erzählt – Chef des Gasthauses „Zum Schorsch“ und Ortsvorsteher. „Das machen wir auch!“, habe der geantwortet – eine für ihn typische Reaktion.

„Für alles Ungewöhnliche war der Schorsch gut“, erinnert sich Heinz Emig – selbst über Jahrzehnte in Vereinen und im Fürther Gemeindevorstand ehrenamtlich aktiv. Bereits drei Wochen nach der Unterhaltung hatte Trautmann zwei Kamele gekauft. Es gab nur ein Problem: „Eines Tages kam der Schorsch und meinte: Die Kamele wollen nicht rennen.“ Sie seien wohl schon zu alt gewesen, so Oberle.

Der ganze Ort beteiligt sich

Von der Idee, das Kamelrennen zu veranstalten, ließen sich die Dorfbewohner aber nicht abbringen. Sie nahmen Kontakt zu Wilhelm Breitling auf, der eine Kamelfarm im Schwarzwald besaß. Acht Tiere mieteten sie bei ihm. Auch aus dem Allgäu, aus der Herde von Christine Siewer, konnten zwei Wüstentiere organisiert werden.

Erfahrung bei der Organisation großer Veranstaltungen hatten die Erlenbacher beim legendären Saurennen in den 80er Jahren gesammelt. Das ganze Dorf habe sich für das Ereignis engagiert, erinnert sich Emig. „Die Vereine haben alle mitgemacht. Um Kasse und Eintritt hat sich die Feuerwehr gekümmert, um die Verpflegung die Landfrauen. Über 80 Erlenbacher waren beteiligt.“ Die 100 Meter lange Rennstrecke wurde um die Sporthalle herum angelegt. Hackschnitzel wurden ausgestreut, Bauzäune aufgestellt.

Drei Wochen habe es gedauert, bis der Ort für das Rennen vorbereitet war. Um die Menschen zu unterhalten, musste ein Programm geplant werden. „Wir haben eine Tierschau vorbereitet, Kamelreiten, einen Frühschoppen, Bauchtanz. Der vielseitige Trautmann ist als Feuerspucker aufgetreten. Natürlich gab es auch Musik: Die Lindenfelser Trachtenkapelle hat gespielt, außerdem eine Gruppe von Trommlern aus Angola“, berichtet Oberle.

Ein König aus Ludwigshafen

Sogar königlicher Besuch war gekommen: Céphas Bansah, König der Gemeinschaft der Hohoe in Ghana. Er lebt in Ludwigshafen und betreibt dort eine Autowerkstatt. Der Kontakt zu ihm kam über Fernsehkoch Bert Schreiber zustande, der Stammgast beim Schorsch war, wie sich Heinz Emig erinnert. „Der König ist mit einer Limousine in den Odenwald gekommen, die Erlenbacher Harley-Davidson-Fahrer haben ihn eskortiert“, sagt er lachend. Als Kameljockeys fungierten Fahrenbacher Westernreiter um Alexander Ripper, der damals in dieser Disziplin Europameister war. „Die wurden in einer Woche zu Kameljockeys ausgebildet“, so Oberle.

Trotzdem gab es noch Probleme: „Die Kamele aus dem Schwarzwald waren damals gerade in Worms untergebracht, der Transport nach Erlenbach ist aber nicht genehmigt worden, sie fielen daher als Renntiere aus.“ Immerhin: Die beiden Kamele aus dem Allgäu waren da.

Am Tag des Rennens gab es dann aber eine unangenehme Überraschung: „Die Besitzerin kam zu uns und meinte, das eine Kamel rennt heute nicht.“ Kurzerhand seien die Reiter dann nacheinander mit demselben Tier geritten. „Der Ansager hat es den Leuten mitgeteilt. Es ist nicht weiter aufgefallen und das Kamel hat es gut überstanden“, kommentiert Oberle das damalige Geschehen mit einem Schmunzeln.

Geld für den Bergtierpark

Trotz aller Probleme wurde das Rennen ein großer Erfolg. „Es kamen über 6000 Besucher von überall her“, so Emig. Die B 38 war mit Autos zugeparkt und der Verkehr im Weschnitztal zusammengebrochen. Die Besucher wanderten querfeldein ins Dorf. Ein Fernsehteam sei da gewesen, und selbst internationale Medien hätten von dem Ereignis berichtet, so Oberle – und präsentiert den Artikel einer Zeitung aus Katar.

Er selbst ist Jahre später noch vom Rundfunk auf das Rennen angesprochen worden. Dessen Erlös sei je zur Hälfte sozialen Projekten in Afrika und dem Erlenbacher Bergtierpark zugutegekommen. Im Jahr 2000 hätte es fast eine Neuauflage des Kamelrennens gegeben, so Oberle.

Dazu hatten die Erlenbacher wieder mit Breitling Kontakt aufgenommen. „Er wollte mit seinen Tieren in einer Karawane zur Expo nach Hannover reiten und bei uns einen Zwischenstopp machen. Kurz bevor es losging, wurde es ihm aber von den Behörden verboten.“

So blieb das Kamelrennen eine einmalige Angelegenheit, an die sowohl Georg Oberle als auch Heinz Emig gern zurückdenken. Der ist heute noch richtig stolz auf seine Erlenbacher: „So eine außergewöhnliche Veranstaltung konnten wir nur bewältigen, weil das Dorf zusammengehalten und als Gemeinschaft funktioniert hat. Und das ist auch heute noch so.“ pas