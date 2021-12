Heinz Emig ist das wandelnde Gedächtnis von Erlenbach. Der 86-Jährige hat in seinem Leben viel erlebt und die Entwicklung des Ortes mitgestaltet. In den vergangenen Jahren hat er begonnen, die Dorfgeschichte anhand einzelner Häuser und Bauwerke nachzuzeichnen. Er fertigte Bilder an, recherchierte und veröffentlicht die Resultate seit dem vergangenen Jahr in Kalenderform.

Zu jedem Haus

...