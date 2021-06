Ein Elefant im Odenwald

Gumpen. Wer bisher glaubte, es gäbe keine Elefanten im Odenwald, der hat sich getäuscht. Ein – allerdings nicht ganz ausgewachsenes – Exemplar kann man im Reichelsheimer Ortsteil Gumpen entdecken. Fährt man von Reichelsheim Richtung Laudenau und biegt am Ende der Mergbachstraße in die Lindenfelser Straße (Schleichweg nach Winterkasten) ein, dann steht der junge Elefant auf der rechten Seite am Eingang eines Steinbetriebs. Der graue Geselle steht schon lange dort unbeweglich, da er aus Beton ist. koe/Bild: koe

AdUnit urban-intext1