Lindenfels. Bei der Kommunalwahl am 14. März gibt es im Lindenfelser Stadtgebiet aus verschiedenen Gründen, insbesondere wegen der Corona-Pandemie, an drei Stellen neue Wahllokale, wie die Stadt Lindenfels im Internet mitteilt: in Eulsbach, Winkel und Winterkasten.

Zum einen sollen, wo es geht, Feuerwehrhäuser ungenutzt bleiben. Zum anderen soll auf barrierefreie Räume zurückgegriffen werden sowie auf solche, in denen die pandemiebedingten Auflagen besser umzusetzen sind – getrennter Ein- und Ausgang, generell mehr Platz.

In Eulsbach wird es demnächst im Anwesen Eckweg 15 (ehemals Barthel Bitsch), einen Dorfgemeinschaftsraum für den Stadtteil geben, der schon bei der Wahl genutzt werden kann. In Winkel stellt Peter Bitsch vom Hotel Wiesengrund (Talstraße 3), für die Wahl seinen Saal zur Verfügung. In Winterkasten verlässt man den Raum in der Alten Schule, da der Zugang Probleme bereitet. Stattdessen wird in der Waldhufenkirche (Röttweg 6) gewählt.

Die Wahllokale für die anderen Wahlbezirke bleiben bestehen. Dies sind in Lindenfels für die Wahlbezirke 01 und 02 das Bürgerhaus (Burgstraße 36), in Glattbach die Alte Schule (Ortsstraße 34), in Kolmbach das Dorfgemeinschaftshaus (Schulstraße 2), in Seidenbuch die Alte Schule (Starkenburgstraße 1) und in Schlierbach das Dorfgemeinschaftshaus (Im Ort 4).

Nicht mit Filzstift wählen

Um eine Gefährdung der Gesundheit sowohl der Wähler als auch der ehrenamtlichen Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag auszuschließen, gelte folgendes, heißt es von der Stadtverwaltung: Im Wahlraum sowie in dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, besteht die Verpflichtung, während des Aufenthalts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Handdesinfektionsmittel stehe in allen Wahllokalen zur Verfügung. Die Wahlräume würden regelmäßig gelüftet.

Wo der einzuhaltende Mindestabstand zwischen Wählern und den Mitgliedern der Wahlvorstände nicht eingehalten werden könne, gebe es Trennvorrichtungen. Zudem würden alle Oberflächen – insbesondere die Wahlkabinen – regelmäßig gereinigt.

Die Wähler werden gebeten, bei der Stimmabgabe einen eigenen Stift zur Kennzeichnung des Stimmzettels zu verwenden (Kugelschreiber, keine Filzstifte). In den Wahllokalen lägen aber auch Kugelschreiber bereit, die nach der Nutzung desinfiziert würden. red