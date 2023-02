Drei neue Lehrer an der DBS in Rimbach

Rimbach. Die Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) hat in den vergangenen Wochen gleich drei Lehrkräfte fest an sich binden können. Bereits im vergangenen Jahr hat Leonhard Pöppinghaus eine Planstelle bekommen. Er verstärkt das Team der Schule mit den Fächern Englisch und Naturwissenschaften. Der kommissarische Schulleiter Matthias Ehlers begrüßte den engagierten Lehrer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Tom Köllner wurde fest an der Rimbacher Schule eingestellt. Köllner, Naturwissenschafts- und Mathematiklehrer, ist der Schulgemeinde ebenfalls bekannt, unterrichtet er doch seit dem Ende seines Referendariats in Birkenau an der DBS und gestaltet im Fachbereich Gesellschaftslehre die Schulentwicklung mit.

Zu den bekannten Gesichtern wurde Lea Hofacker als neue Kollegin nach Rimbach geholt. Die Michelstädterin verstärkt das Kollegium mit den Fächern Kunst und Englisch. red