Drei Führungen rund um Lindenfels am 2. Oktober

Lindenfels. Die Reichelsheimerin Brigitte Dieffenbach lädt für Samstag, 2. Oktober, zu drei speziellen Führungen (Dauer etwa 90 Minuten) ein, die unter den bekannten Corona-Auflagen stattfinden werden.

Um 11 Uhr trifft man sich am Parkplatz „Löwenbrunnen“ (Burgstraße). Clara Detting, eine junge moderne Frau, war die Geliebte des Wittelsbacher Kurfürsten „Friedrich der Siegreiche“ die Mitte des 15. Jahrhunderts als Gefangene auf der Burg Lindenfels. An ihrem Beispiel, erfährt man, wie es damals war, als Frau, „ohne Trauschein“, an der Seite eines mächtigen Mannes zu leben, und wie sie es schaffte gegen allen Widerstand und Intrigen zu bestehen. Die Gäste lernen dabei Lindenfels und seine Burg sowie deren Geschichte kennen. Die Führung findet im historischen Gewand und mit Darstellung einer „symbolischen Armenspeisung“ statt.

Um 13 Uhr startet an dem Tag dann, ebenfalls am „Löwenbrunnen“ eine Kinderführung mit der Kammerzofe Xelophenia. Sie veranschaulicht, wie man im Mittelalter lebte, was für Kleidung man trug, was die Kammerzofe am Hof machte und ob Kinder lesen und schreiben lernten oder ob arbeiten mussten. Auch hier gibt es eine Armenspeisung „mit Brot vom Mundkoch“.

Um 15 Uhr trifft man sich dann in Schlierbach, am Gasthaus „Zum Römischer Kaiser“. Dann geht es mit der Wandergesellin auf der Walz in Schlierbach Vom Schlangenhaus, zu den Bachhäusern, Fachwerksymbolik, Verzimmerung, Sanierungssünden, bis zum Gerichtspfad.

Die Führungen finden mit einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Personen statt. Eine verbindliche Anmeldung bis am Freitag vor dem Führungstermin, 12 Uhr, ist notwendig.

Anmeldungen an Brigitte Dieffenbach unter Telefon 06164/ 4388 oder per E-Mail brigittego@freenet.de.



