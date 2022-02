Drehleiter-Einsatz in Fürth

Lindenfels. Das Lindenfelser Drehleiterfahrzeug hatte am Montag wieder einmal einen Einsatz, dieses Mal in Fürth. Gegen 10 Uhr wurden die Feuerwehren in Fürth und Lindenfels zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Bahnhofstraße in Fürth gerufen. Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses hatte sich eine Bewohnerin eine schwere Verletzung zugezogen.

Da der Transport der Patientin über das Treppenhaus nicht möglich war, wurde sie über die Drehleiter gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. Die Lindenfelser Feuerwehr setzte bei dem Einsatz eine geliehene Drehleiter ein, da ihr eigenes Fahrzeug im Herbst bei einem Unfall beschädigt wurde. Es soll nun verkauft werden. Demnächst will die Stadt ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen. Mittelfristig soll dann, wie schon länger beschlossen, ein neueres Drehleiterfahrzeug angeschafft werden.

Die Lindenfelser Drehleiter ist Teil der Brandschutzplanung des Kreises Bergstraße und soll unter anderem einen zweiten Rettungsweg gewährleisten, aber auch zur Brandbekämpfung selbst eingesetzt werden. kbw

