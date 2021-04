Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels bleit noch bis mindestens zum Ende der Osterferien in Hessen geschlossen. In einem Rundschreiben an die Mitglieder des Museumsvereins teilte der Vorsitzende Peter C. Woitge mit, dass zurzeit eine Neueröffnung zum Samstag, 24. April, ins Auge gefasst werde. Das gelte aber nur, „wenn die Situation und die Bestimmungen es zulassen“, so Woitge.

