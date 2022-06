Drachenfest in Lindenfels

Lindenfels. Das achte Lindenfelser Drachenfest wird – nach zweijähriger Corona-Pause – wie gewohnt am ersten Juli-Sonntag gefeiert werden. In diesem Jahr am Sonntag, 3. Juli. Dazu lädt der Verein Das Deutsche Drachenmuseum in den Drachengarten ein.

Dieser präsentiert sich in seiner Blütenpracht, dank der guten Pflege von den Vereins-Gärtnern. Auch der Bürgerturm kann besichtigt werden. Im Inneren des Turmes sind beleuchtete Bilder mit historischen Drachenmotiven zu sehen. 100 Stufen führen hinauf zur Aussichtsplattform mit der Glas-Pyramide. Nicht nur von dort, sondern auch vom Drachentempel aus können die Besucher die Aussicht ins Weschnitztal genießen.

Über 1000 Exponate

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr wird im Drachengarten gefeiert. Dazu gibt es Gegrilltes, Salate, Getränke und eine Kuchentheke. Auch ein buntes Programm ist vorbereitet. Es werden Spiele für Kinder angeboten und es gibt ein Schätzspiel. Ein großer chinesischer Drache wird zwischen dem Drachenmuseum und der Burgstraße unterwegs sein.

Das Drachenmuseum mit seinen über 1000 Exponaten kann zu ermäßigten Eintrittspreisen besucht werden – einschließlich der Sonderausstellung Tatzelwürmer, einer Bilderserie von Artur Dieckhoff. Seit Anfang des Jahres steht ein kostenloses Audioguide zur Verfügung, der auf das eigene Handy geladen werden kann. Finanziert wurde das neue Angebot durch das Bundes-Förderprogramm „Neustart Kultur“. red