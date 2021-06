Glattbach. Ein Beitrag zur Dorfverschönerung des Lindenfelser Ortsteils Glattbach leistet dieses frisch renovierte Anwesen an der Engstelle der Ortsdurchfahrt. Es bleibt zu hoffen, dass das Aussehen nicht durch eng vorbeifahrende Fahrzeuge beschädigt wird – wie mehrfach in der Vergangenheit. So ist es auf jeden Fall ein Hingucker. koe/Bild: Koepff

