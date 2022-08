Doppelter Einsatz für die Feuerwehr Lindenfels

Lindenfels. Die Lindenfelser Feuerwehr hatte am Sonntag gleich doppelt zu tun. Zunächst ging am Vormittag darum, in der Kappstraße eine erkrankte Person mithilfe der Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss zu retten, da der Transport des Patienten nicht durch das enge Treppenhaus erfolgen konnte, wie die Feuerwehr mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die Rettung in Gange war, ereignete sich dann auch noch an der Kreuzung Almenweg / Nibelungenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Infomiert durch die Leitstelle Bergstraße, rückte der Mannschaftswagen – besetzt mit ausgebildeten Ersthelfern – aus. Nach der Rettung der Person in der Kappstraße fuhr auch das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug an die Unfallstelle.

Der verletzte Motorradfahrer wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt, die Unfallstelle abgesichert und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen gereinigt. Nach 90 Minuten war der Einsatz beendet. 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen waren beteiligt. red