Diplome in Französisch für Schüler in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Freude war groß bei den Schülerinnen der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim, als sie ihre ersehnten DELF-Diplome der Französisch-Sprachniveaus A1 und A2 in Empfang nehmen konnten. Der stellvertretende Schulleiter Herwig Bendl überreichte den Prüflingen der siebten, achten und neunten Klassen die Zertifikate, die als international anerkannte Sprachdiplome die Möglichkeit bieten, Sprachkenntnisse auf dem beruflichen Werdegang zu attestieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Teilnehmerinnen hatten im März zwei Prüfungen abgelegt – eine schriftliche an der Schule und eine mündliche am Institut Français in Mainz. Dabei haben die Schülerinnen herausragende Leistungen erbracht und können sehr stolz auf ihre Ergebnisse sein, wie die Schule mitteilte.

Die Zertifikate gingen an Melia Büchler, Rafaela Chatzigiannoglou, Sofie Erle, Tatjana Flath, Charlotta Jakob, Zuzanna Koscinska, Anni Müller, Hannah Musial, Erisa Myftari, Marika Schröder und Anna Lena Weber. red