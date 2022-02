Digitale Sprechstunde über Corona-Erfahrungen

Winterkasten. Wie haben die Menschen in Deutschland die Corona-Zeit erlebt? Was hat sie getragen? Was hat insbesondere Kinder und Jugendliche belastet? Welchen gesellschaftlichen Preis haben die Corona-Maßnahmen? Und wie geht es (auch in den Kirchengemeinden) weiter?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darum geht es bei der digitalen Sprechstunde „Lebensgefühl Corona – Erfahrungen, Belastungen, Perspektiven“, zu der das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald am Dienstag, 1. März, in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr, einlädt. Zu dem Dekanat gehört auch die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten.

Impuls und Diskussion

„Lebensgefühl Corona“ ist der Titel einer Langzeitstudie, die von der Evangelischen Zukunftswerkstatt „midi“, der Diakonie Deutschland, des größten christlichen Gesundheitsunternehmens Agaplesion – früher Träger des Lindenfelser Luisenkrankenhauses – , der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und des Markforschungsinstituts Limest veranlasst worden war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Daniel Hörsch, Studienleiter und sozialwissenschaftlicher Referent bei „midi“, wird bei der digitalen Sprechstunde des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald einen Impuls geben, bevor es anschließend in die Diskussion mit ihm geht. Der Abend wird über das Videokonferenzsystem Zoom abgehalten. red

Info: Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter presse-vorderer-odenwald@ekhn.de versandt.