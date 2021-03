Rimbach. Dass Lernen und somit auch Lehren sich immer weiter entwickelt, ist keine neue Erkenntnis. Das Team der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach wisse um die Wichtigkeit der Weiterentwicklung des eigenen Lehrens und stehe deswegen in ständigem Austausch miteinander und mit anderen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bildungshauses.

Die Lehrer des Fachbereichs Naturwissenschaften nutzen derzeit eine Online-Fortbildungsreihe, um diesen Unterricht, der an der pädagogisch selbstständigen Schule als Hauptfach zählt, zu optimieren.

Schule mit Vorreiterrolle

Die DBS sieht sich dabei in einer Vorreiterrolle, da nur drei weitere Schulen im Schulverbund als Pilotschulen für diese Fortbildungsreihe ausgewählt wurden. Durch die Fortbildung wird das Augenmerk der Lehrkräfte auf die Individualität der Schüler gelenkt, so dass alle Kinder und Jugendlichen in Zukunft noch besser gefordert und gefördert werden können.

So befasst sich die Reihe beispielsweise mit der Sprache und Kommunikation im Naturwissenschafts-Unterricht oder der Nutzung digitaler Medien in den naturwissenschaftlichen Fächern. Des Weiteren werden experimentelle Einheiten gemeinsam geplant und die Inhalte der Fächer auf ihre Modernität hin überprüft. Zusätzlich behalten die Lehrer die Unterschiedlichkeit ihrer Schützlinge im Blick, so dass jedes Kind und jeder Jugendliche da abgeholt wird, wo er oder sie steht.

Hoher zeitlicher Aufwand

Fachbereichsleiter Leonhard Pöppinghaus sieht den Mehrwert der Fortbildung für sich und sein Team: „Man bekommt noch andere Ideen und freut sich, diese umsetzen zu können, wenn und Schüler wieder in der Schule sind.“ Die Fortbildung startete bereits im Oktober und bis zum Ende des Schuljahres werden sich die Kollegen in vier Modulen mit unterschiedlichen Aspekten ihres Unterrichts auseinandergesetzt haben. „Auch wenn es einen hohen zeitlichen Aufwand für die Naturwissenschafts-Lehrkräfte bedeutet, so lohnt es sich doch“, ist sich auch Schulleiter Timo Helwig-Thome sicher. „Die Schüler können nur davon profitieren, wenn man sie als Individuum im Blick behält und den Fokus auf jeden Einzelnen legt. So kann jede und jeder sein Bestes geben und seine Ziele erreichen.“ red