Digitalcafé befasst sich mit „Zoom“

Lindenfels. Alle Welt spricht von Digitalisierung und Digitalisierungsschub, doch nicht alle sind mit den neuen Tools, also den Werkzeugen, die die Digitalisierung mit sich bringt, vertraut. Was gibt es alles? Wie geht was? Was passt zur Kirche?

Verschiedene Online-Werkzeuge kennenlernen und ausprobieren – das will das Digitalcafé des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald ermöglichen. Organisiert wird es von Manuela Bodensohn, Silke Rummel und Rose Schließmann, Referentinnen im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald, jeweils einmal im Monat mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Es gibt viel Raum für Fragen.

Thema des Digitalcafés am Mittwoch, 2. Juni, 17 bis 18 Uhr, ist das Videokonferenzsystem Zoom und wie sich damit gute Sitzungen abhalten lassen. Die Digitalcafés werden auch per Zoom abgehalten.