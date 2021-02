Lindenfels. Bei der Frage nach seinem wichtigsten politschen Ziel für die nächsten fünf Jahre muss Dieter Adolph, Spitzenkandidat der Lindenfelser FDP für das Stadtparlament, nicht lange überlegen. Der Satz für die Grundsteuer B müsse möglichst bald gesenkt werden. Derzeit liegt der Satz bei 870 Punkten – es ist der zweithöchste im Kreis Bergstraße. „Grundstücksbesitzer sollten nicht diese Last haben, damit sie in andere Dinge investieren können“, ist der Freidemokrat überzeugt. Es sei auch keine Alternative, diese hohe Steuer zu großen Anteilen an die Mieter weiterzugeben.

Adolph bezeichnet sich selbst als einen „alten Hasen“ der Lindenfelser Kommunalpolitik. 1980 nahm er erstmals für die LWG/CDU im Stadtparlament Platz. Nachdem es politische Meinungsverschiedenheiten gab – Adolph und andere wollten den Bau einer kleinen Turnhalle, bei der der Kreis alle Kosten getragen hätte, seine bisherigen Fraktionskollegen eine größere und für die Stadt teurere Version – gründete er 1984 den Lindenfelser Ortsverband der FDP mit. In den folgenden Jahren saß er durchgehend für seine Partei im Stadtparlament oder im Magistrat. Das war nicht immer einfach: 2011 bis 2016 war er einziger Stadtverordnete der Liberalen.

Dieter Adolph ist Spitzenkandidat der Lindenfelser FDP für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 14. März. © Lotz

Adolph hofft auch auf ein besseres Ergebnis als bei der Wahl 2016, nach der Inge Morckel wieder neben ihm Platz nahm und die FDP zumindest eine zweiköpfige Fraktion bildete. Die Chancen stehen aus seiner Sicht nicht schlecht. „Wir haben in den vergangenen Jahren gute Leistungen gezeigt und immer für und nicht gegen die Bürger gearbeitet“, hebt der Spitzenkandidat hervor. Dies sei auch der Fall gewesen, als es im Stadtparlament um die Frage ging, ob ein Grundstück bei Kolmbach verkauft werden soll, damit ein Unternehmer dort eine Bauschutt-Recyclinganlage bauen kann – ein Projekt, das die Anwohner strikt ablehnen. Bei der Abstimmung sprachen sich neben der FDP nur die Grünen und einige Mitglieder der SPD dafür aus, den Verkaufsbeschluss zurückzunehmen. Auch sonst suche die FDP immer das Gespräch mit den Bürgern.

Die Liberalen treten dieses Jahr mit 17 Kandidaten an – so viele Bewerber schickten sie vorher noch nie ins Rennen. „Das hat mich wirklich überrascht. Ich finde es ganz toll, dass dieses Mal auch so viele Bewerber unter 25 Jahren dabei sind“, freut sich Adolph, der 2010 für sein Engagement mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet wurde.

Am Coronavirus erkrankt

Er selbst ist gegen Ende des Wahlkampfs eingeschränkt: Adolph infizierte sich kürzlich mit dem Coronavirus und verbrachte mehrere Tage auf der Intensivstation eines Darmstädter Krankenhauses. Mittlerweile ist er wieder zu Hause und erholt sich von der Erkrankung. Auf die Bevölkerung könne er „noch nicht losgelassen werden“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung, dass aufgrund der Umstände am Telefon stattfand. Er sei aber ein „Stehaufmännchen.“

Die Grundsteuer B ist nicht das einzige Thema, dass dem Floristen auf den Nägeln brennt, der das Geschäft am Moelan-Platz betreibt. Die FDP arbeite daran, dass die Straßenbeiträge abgeschafft werden. Es reiche ihm aber nicht, nur diejenigen zu entlasten, die an Straßen wohnen, die derzeit oder vor kurzem saniert wurden. Auch die Grundstücksbesitzer, die etwa in den vergangenen fünf Jahren Straßenbeiträge bezahlen mussten, sollten entlastet werden. „Alles andere wäre ungerecht“, ist Adolph überzeugt.

Unterstützung vom Land Hessen sei wünschenswert, im Moment sehe er dafür aber nicht viele Chancen. „Es liegt also an uns selbst“, sagt der Kandidat. Eine Erhöhung der Grundsteuer sei allerdings keine Alternative. Deshalb müsse jede Straßenbaumaßnahme einzeln betrachtet und ihre Finanzierung im Haushalt abgebildet werden.

Geboren in Seeheim-Jugenheim

Adolph wurde in Seeheim-Jugenheim geboren – aber nur, weil es zu jener Zeit in der Burgstadt keine Geburtenstation gab. Die Familie habe damals schon in Lindenfels gelebt. Seine Söhne seien alle im Luisenkrankenhaus geboren.

Er sei also ein Lindenfelser von Herzen. Als solcher und als häufiger Spaziergänger ist ihm auch der Lindenfelser Wald wichtig. Dem geht es derzeit nicht gut, viele Bäume sterben ab oder müssen gefällt werden, weil sie marode waren. Der Freidemokrat hält es deshalb durchaus für einen gangbaren Weg, einen Bannwald auszuweisen. Der würde aus der Bewirtschaftung herausgenommen und keinen Ertrag auf dem Holzmarkt bringen, das Betreten würde auf eigene Gefahr erfolgen. „Es brächte aber auch Vorteile“, sagt er mit Blick darauf, dass sich der Wald so wieder erholen könnte.