Die Spinnräder surren wieder

Lindenfels. Am 5. September (Sonntag) – eigentlich der Termin, an dem der (Corona-bedingt abgesagte) Lindenfelser Ökomarkt hätte stattfinden sollen – finden im Lindenfelser Museum wieder Vorführungen statt. Eine Gruppe der ehrenamtlichen Akteure wird die Spinnräder zum Surren bringen und die Kunst des Spinnens und ihre Feinheiten erörtern. Außerdem wird der Winterkastener Kunstglaser Peter Hermann in der Glaserwerkstatt das Handwerk des Bleiverglasens vorführen und erläutern.

Die an dem Sonntag im Zeitraum von 12 bis 17 Uhr geplanten Aktionen können natürlich nur durchgeführt werden, wenn die Öffnung des Lindenfelser Museums trotz der steigenden Inzidenzwerte fortbestehen kann. red