Die Prüfung für das Kurort-Prädikat läuft

Das Lindenfelser Heimatmuseum ist am kommenden Sonntag (31. Oktober) zum letzten Mal vor der Winterpause geöffnet. Zwischen 14 und 17 Uhr besteht noch einmal die Möglichkeit die interessanten Ausstellungsbuchten auf vier Etagen in der Zehntscheune, in der Burgstraße am Fuße der Burg, zu bestaunen. Der Eintritt ist frei, spenden sind willkommen

„Auch 2021 war ein Corona bedingt nicht leichtes Jahr. Daher gilt der Dank der Museumsleitung allen Besuchern, die den Weg ins Museum fanden“, heißt es vom Tourisikverein. Ein besonderer Dank gehe aber auch noch einmal an die ehrenamtlichen Helfer für Ihre Unterstützung, denn ohne diese sei der Museumsbetrieb nicht möglich.

Da das alte Gebäude keine Heizung hat, muss der Betrieb nun bis März/April 2022 ruhen. Dann aber wird man mit interessanten Neuerungen in die Saison starten. red