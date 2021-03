Die Kopp Schleiftechnik in Winterkasten war Gastgeber für die Siegerehrung der zehn besten jungen Physikschüler Hessens – wenn auch coronabedingt nur per Videokonferenz und nicht bei einer Feierstunde in den Räumen der Werkzeugschleiferei. Eingeladen hatte Achim Kopp als Geschäftsführer des Familienunternehmens und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands Hessenmetall,

...