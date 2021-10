Die Lindenfelser Pfarrerin Grimm-Helbig geht in den Ruhestand

Die Lindenfelser Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig hat bei Ihrem jüngsten Gottesdienst ihre Entpflichtungsurkunde entgegengenommen: zum Jahresende geht sie in den Ruhestand.Die Lindenfelser Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig hat bei Ihrem jüngsten Gottesdienst ihre Êntpflichtungsurkunde entgegengenommen: zum Jahresende geht sie in den Ruhestand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grimm-Helbig blickte auf viele Jahrzehnte, die sie erfüllten und ebenso forderten. Über 39 Jahre war sie im Pfarrdienst tätig und seit 2009 in Lindenfels. Hier haben sich eine Pfarrerin und Gemeinde gefunden, die sich wohl gesucht hätten, hieß es von Kirchenseite. Als sie 1984 Briefmarken anlässlich ihrer Ordination kaufte, fragte eine ältere Frau, ob sie die für die Hochzeitseinladungen benötige, erzählte Jutta Grimm-Helbig über die Anfänge.

Eigentlich hatte Jutta Grimm-Helbig einmal geplant, einen medizinischen Beruf zu erlernen. Pfarrerin zu werden, das kam erst relativ spät. Anfangs kamen ihr noch Zweifel, ob sie denn „fromm genug“ sei. Doch sie nahm ein Vollstudium mit dem Schwerpunkt Altes und Neues Testament auf.

Eine Promotion kam für sie nicht in Frage, denn sie wollte das echte Leben kennenlernen. Ihre erste Stelle umfasste drei Kirchengemeinden: Planig, Biebelsheim und Ippesheim. Das hieß viel Arbeit. Nach Ihrer Zeit in Frankfurt (1990) folgten 1994 Beedenkirchen und 2009 Lindenfels. Zwischendurch hatte sie zudem als Klinikseelsorgerin in Heppenheim gearbeitet und immer wieder nahm sie Weiterbildungsmöglichkeiten wahr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Grimm-Helbigs Ausscheiden ist die Pfarrstelle zunächst vakant, die Vertretung übernimmt die Fürther Pfarrerin Bettina Nicklas-Bergmann.

Mehr dazu in der Dienstag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.