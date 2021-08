Die Lindenfelser Bürgerquelle braucht einen neuen Vorsitzenden

Lindenfels. AlsZusammenschlussvon engagierten Bürgern, die ihre Fertigkeiten zum Gemeinwohl beisteuern, wurde die Lindenfelser Bürgerquelle in den 90er Jahren gegründet. Seit dem Tod von Peter Dinkel hat die Gruppierung keinen Vorsitzenden mehr.

In den vergangenen Jahren war der Verein immer wieder im Rahmen des Ökomarktes vertreten und Präsent. Ein neuer Flyer soll wieder auf die Bürgerquelle aufmerksam machen, wozu auf das Archiv zurückgegriffen werden kann. „Die Bürgerquelle ist ein Instrument der Bürgergesellschaft, das Möglichkeiten zur Demokratisierung und zur Teilhabe bietet. Sie verschafft Gelegenheit, sich mit der Region zu identifizieren“, heißt es in einer Broschüre des Zusammenschlusses. Sie stifte einen Lokalpatriotismus, der über den Tellerrand blickt, weil er global denkt und lokal handele: „Indem die Lindenfelser Bürgerquelle auf die kleinräumige Alltags-Kultur und deren lebensweltlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreift, stärkt sie die für das ökologisch, ökonomische und soziale Überleben notwendige Gefühlskultur, die stolz darauf ist und erklären kann: Wir sind wer. Wir können und machen etwas Einzigartiges. Wir haben durch bürgergesellschaftliche Selbsthilfe und Wechselseitigkeit etwas geschaffen und in die Hand genommen, was es so in den Metropolen (noch) nicht gibt.“ Seit der Gründung und bis zu seinem Tod hatte der Moderator Bernhard Suin de Boutemard die Bürgerquelle geleitet. Auf Ihn folgte Sven Gangnus und dann Peter Dinkel. Seit desen Tod sucht Hanjörg Morckel, der die Bürgerquelle seit der Gründung einen neuen Vorsitzenden. Sollte es bis zum Jahresende keine Nachfolge auftun, wird die Bürgerquelle wohl versiegenheißt es in einer Mitteilung dazu. ,red