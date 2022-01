Die Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim wird 50 Jahre alt

Reichelsheim. Im Jahr 2022 wird die Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (GAZ) 50 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums, aber auch im Rahmen der deutschen-finnischen Freundschaft zwischen der GAZ und dem Oberstufengymnasium im finnischen Kuusamo, soll am Freitag, 28. Januar ein finnischer Jazz-Tango-Abend an der Reichelsheimer Bildungseinrichtung stattfinden.

Gemeinsam mit ihrem Partner Vlad Cojocaru präsentiert die finnische Sängerin Tuija Komi an diesem Abend feurig-melancholischen Tango aus Finnland und Südamerika, lässigen Swing, heiteren Bossa Nova und anderes mehr. heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung, die von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft (DFG), der Sparkasse des Odenwaldkreises und vom Schulförderverein der GAZ unterstützt wird, soll um 19 Uhr in der Aula der Schule beginnen. Im Eintrittspreis ist ein kleiner Imbiss inbegriffen.

Die GAZ appelliert jetzt schon, alle zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln zu beachten. Die Veranstaltung findet wohl unter 2 G-Bestimmungen und der Vorgabe einer allgemeinen Maskenpflicht – auch am Sitzplatz – statt. red