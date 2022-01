Die GAZ in Reichelsheim feiert 2022 ihr 50-jähriges Bestehen

Reichelsheim. Die Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (GAZ) wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Am Montag, also unmittelbar nach den Weihnachtsferien fiel der Startschuss für dieses besondere Ereignis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Festwochenende im September

Jahrgangsweise lauschten die Schüler im unteren Schulhof den Worten des stellvertretenden Schulleiters Herwig Bendl. Ein Jubiläumsbanner wurde aus einem Fenster des Schulgebäudes feierlich entrollt und die Klasse E1a führte einen Tanz zu einem von der Fachschaft Musik eigens kreierten Jubiläumssong auf. Und wie es sich für ein Fest gehört, regnete es im Anschluss hunderte Gummibärchen vom Dach der Schulcaféteria.

Die gesamte Schulgemeinde freut sich schon jetzt auf das weitere Programm, dessen feierliche Höhepunkte an einem Festwochenende (9. bis 11. September) stattfinden sollen. red