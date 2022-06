Diamantene Konfirmation in Schlierbach

Schlierbach. Diamantene Konfirmation wurde in Schlierbach gefeiert. Das Fest wurde zu einem von der Sonne verwöhnten Tag mit vielen Erinnerungen. Im Anschluss an einen feierlichen Gottesdienst formierten sich die Jubilare mit Pfarrer Martin Polivka auf der Kirchentreppe zum Gruppenfoto. Über die Jahrzehnte hinweg pflegen die Frauen und Männer aus Schlierbach und Umgebung ihr Miteinander. Ingrid Gölz hatte federführend die Organisation des Treffens übernommen. Regelmäßige Zusammenkünfte und Ausflüge stehen auf dem Programm. Das Miteinander in der Runde funktioniert wunderbar, was auch beim Konfirmationsjubiläum spürbar war. thz/Bild: Zelinger

