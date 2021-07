Es war wohl einer der schönsten Tage dieser Woche, den sich Sven Wingerter für seinen Besuch in Lindenfels ausgesucht hatte. Der Kandidat der Bergsträßer SPD für die Bundestagswahl und erst kürzlich in seinem Amt wiedergewählte DGB-Kreisvorsitzende informierte sich bei Bürgermeister Michael Helbig, über das, was den Rathauschef einer kleinen Odenwaldkommune in diesen Tagen

...