Der spannende Gang durch ein Raumschiff in Rimbach

Rimbach. An der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach wurde es bunt: Dort fand die dritte Science-Night statt, bei der Viertklässler aus der Region die Möglichkeit bekamen, in die Naturwissenschaften reinzuschnuppern. Die Veranstaltung begann im Foyer des Hauptgebäudes, Schulleiterin Beate Wilhelm kam zum Soundtrack von Star Wars und durch grün beleuchteten Nebel hindurch die Treppe herunter. Sie stellte sich als Kapitänin des Raumschiffs vor und präsentierte ihr Team, bestehend aus Schülern und Lehrkräften.

Die über 100 Kinder erhielten je einen kleinen Notizblock und durften anschließend an verschiedenen Stationen innerhalb der Schule die Faszination der Naturwissenschaften erleben. Der aktuelle Abiturjahrgang versorgte derweil die Eltern mit Kuchen und Getränken.

Interessante Aufgaben

Die Lehrkräfte scheuten keine Mühe und überlegten sich kreative Aufgaben in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik: Wie spare ich Energie? Wie funktioniert ein Stromkreislauf? Warum erzeugt eine Schallplatte eigentlich Musik? Es wurde Licht mit Obst und Gemüse generiert, an einer Station lernten die Viertklässler den Farbenreichtum der Chemie kennen oder machten Bubble Tea mal anders.

Auch der obligatorische Vulkan, der mit Hilfe von Backpulver zu sprudeln beginnt, durfte selbstverständlich nicht fehlen. Das Schleimherstellen erwies sich als eine Lieblingsstation der Kinder, aber auch das Bauen einer eigenen Konfettikanone lag diesbezüglich gut im Rennen.

Ein besonderer Reiz bestand im Bereich Informatik außerdem darin, Roboter aus Lego zu programmieren. An einer weiteren Station wurde der zuvor erstellte Code anschließend von einer Stickmaschine realisiert. Wer seinen Einkaufschip verloren hatte, konnte sich einen neuen mit MLS-Logo aus dem 3D-Drucker abholen. Das Fach Mathematik kam auch nicht zu kurz, Logikrätsel und das Bauen verschiedener Körper aus Klickquadraten standen auf dem Programm.

So viele Forscher wie noch nie

Mit der Sience-Night bekamen die Viertklässler einen Vorgeschmack darauf, was es in den Naturwissenschaften an der weiterführenden Schule alles zu entdecken geben wird. Wilhelm freute sich über die große Resonanz auf die Veranstaltung, so viele Kinder seien noch nie zur Science-Night an die MLS gekommen. Trotz der laufenden Sanierungsarbeiten, die eine Änderung des Konzepts erforderlich machten, verlief der Abend problemlos und die Kinder konnten erste Erfahrungen an einer weiterführenden Schule sammeln. les