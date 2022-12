Der Odenwälder Shanty-Chor kommt auf die Burg Lindenfels

Lindenfels. Am Samstag, 17. Juni, gastiert der Odenwälder Shanty-Chor mit seinem Jubiläumsprogramm „Alte Freunde kann man sich nicht aussuchen“ auf der Burg Lindenfels. Mit seiner sagenhaften Mixtur aus lokalkoloriertem Seemannsgarn, Shantys, Seasongs, ins Ourewellerische übertragenen Welthits und Eigenkompositionen ist der Chor seit mittlerweile mehr als 30 Jahren fester Bestandteil des regionalen Kulturlebens.

Passend zum 900. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung von Lindenfels im nächsten Jahr bringt der Chor „Alte Freunde kann man sich nicht aussuchen“ – ein Best-of-Programm – auf die Open-Air-Bühne der Burg Lindenfels.

Die Hauptfigur der von Autor Manfred Maser erdachten Chor-Geschichten, ist Schann Scheid, Held der sieben Weltmeere aus Fränkisch-Crumbach. Er reiht sich nahtlos ein in eine Liste lokaler Legenden, wie Prof. Dr. Alfons Netwohr, der Leiter des Instituts für spekulative Heimatgeschichte. So erzählt das Chor-Ensemble in seiner zweieinhalbstündigen Jubiläums-Show vor allem von den Freundschaften, die sich während der über einem Dutzend Chor-Programmen gebildet haben und so den Odenwälder-Shanty-Chor bis heute prägen.

„Wir freuen uns sehr, mit dem regional sehr bekannten Odenwälder Shanty-Chor ein weiteres Highlight in unserem Jubiläumsjahr 900 Jahre Lindenfels auf der Burg zu veranstalten“, sagte Bürgermeister Michael Helbig.

Für die Verpflegung der Besucher sorgt der Sportverein Lindenfels. Unter anderem soll es Bratwurst und belegte Laugenstangen geben. Für Besucher, denen der Weg auf die Burg zu beschwerlich ist, bietet der Sportverein einen kostenlosen Zubringerdienst an. Der Bus startet am Löwenbrunnen vor dem Bürgerhaus und fährt ab einer Stunde vor Konzertbeginn zur Burg – und bei Bedarf auch wieder zurück, wie Peter Schneider, der Vorsitzende des Sportvereins, ankündigte.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten kosten 25 Euro. red