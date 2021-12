Der Nikolaus grüßt per Video aus Winterkasten

Winterkasten. Zu einem kleinen Video-Nikolaus-Spiel aus der Waldhufen-Kirche lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten alle Kinder, Familien und Interessierte am Montag, 6. Dezember ein. Die Aufzeichnung wird bereits ab Sonntag 17 Uhr online gestellt.

Da die Nikolaus-Feier des Kindergartens „Morgenstern“ wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, haben sich die Erzieherin Saskia Gehron, Kirchenmusiker Christian Gärtner und Pfarrer Sebastian Hesselmann kurzfristig entschieden, eine Online-Nikolausfeier besonders für die Kindergartenkinder zu gestalten, die mit Finger- und Papiertheater-Spiel und zwei Musikstücken gefüllt ist. Da er die Bemühungen der Winterkäster Protagonisten anerkannte, ließ der Heilige Nikolaus selbst es sich nicht nehmen, alle Kinder mit seiner persönlichen Anwesenheit zu ehren.

Da der Musikalische Adventskalender am 5. Dezember ausfallen muss, sind als nächste Präsenzveranstaltungen in der Kirchengemeinde Winterkasten am 12. Dezember als „Kirche unterwegs“ drei musikalische Kurzgottesdienste des Gospelchors Winterkasten mit Weihnachtsliedern geplant: um 10 Uhr in Laudenau am Teich, um 10.45 Uhr am Parkplatz Raupenstein, um 11.30 Uhr vor der Firma Hofmann im Unterdorf.

Das Online-Nikolaus-Spiel ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ abrufbar sowie auf der Homepage der Gemeinde (ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com). red

