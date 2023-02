In Raunheim trafen sich die besten Tischtennis-Schulmannschaften Südhessens, um sich für den Hessenentscheid zu qualifizieren. Die Martin-Luther-Schule (MLS) Rimbach reiste mit der Jungenmannschaft WK II (Jahrgänge 2006–2009) an. Gespielt wurden in jeder Begegnung sechs Einzel und drei Doppel.

Der erste Gegner war die Erich-Kästner-Schule aus Darmstadt. Schon beim Einspielen erkannten

...