Der Kosmos und die Edo-Zeit

Reichelsheim. Nach einer spannenden, aufregenden und arbeitsintensiven Woche folgte die projektorientierte Prüfung der Förderschule an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ). Das Prüfungsteam wurde dabei zunächst auf eine Reise durch das Sonnensystem mitgenommen. Matthew Fattherree referierte sehr lebendig und eindrucksvoll von den kosmischen Nachbarn der Erde.

Danach stand die Entscheidung darüber an, welchen Weg der Ernährung die Menschen einschlagen sollten. Jennifer Lippler stellte hierzu Ernährungstypen vor. Es folgte das Thema Mittelalter in Japan. Zur Begrüßung in der Edo-Zeit servierte Sarah Lautenschläger im traditionellen Kimono Sake und präsentierte einen selbstgedrehten Film.

Um die Spanische Grippe ging es in der gelungenen Präsentation von Hendrik Rehm, der viele Parallelen zur Corona-Pandemie zog. Zum Schluss verwandelte sich der Klassenraum in einen Boxring. Francisco Wagner demonstrierte viele Kicks und Fakten aus der Welt der Mixed Martial Arts (MMA).

Alle fünf Prüflingen bestanden die Abschlussprüfung. Ein Dank ging an Cornelia Kirchhoff-Lange, die den Prüfungsvorsitz übernommen hatte. red

