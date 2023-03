Winterkasten. Zu einem Gottesdienst am Beginn der sogenannten Heiligen Woche lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für morgen (Sonntag, 2. April) um 10 Uhr in die Waldhufenkirche ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anhand eines mittelalterlichen Textes über die bevorstehenden sieben Tage der Heiligen Woche – wie der Zeitraum auch genannt wird, der den Gründonnerstag und den Karfreitag als Todestag Jesu Christi umfasst – können Besucherinnen und Besucher in Musik, Wort und Abendmahl den Weg Jesu nachvollziehen. Die Predigt gestaltet Pfarrer Sebastian Hesselmann über ein Bild des Malers Jakob Becker mit dem Titel „Der vom Blitz erschlagene Schäfer“, das im Städelmuseum in Frankfurt hängt.

Den Karfreitagsgottesdienst hält Pfarrer Hesselmann in diesem Jahr am 7. April um 10 Uhr in der Johanneskirche in Beerfurth, die er seit zwei Monaten betreut. red