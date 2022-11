Üblicherweise wird in Lindenfels der Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr in der vorletzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung des laufenden Jahres vorgelegt. Das wäre am vergangenen Donnerstag gewesen. Das hat in diesem Jahr nicht geklappt, wie Bürgermeister Michael Helbig im Rahmen seiner Magistratsmitteilungen ausführte.

Die erforderlichen Rahmendaten und Zahlen lagen der

...