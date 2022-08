Delegation aus Pawlowiczki zu Gast

Lindenfels. Die Partnerschaft mit Pawlowiczki besteht im kommenden Jahr seit 25 Jahren. Seit dieser Zeit findet ein reger Austausch zwischen den Bürgern aus Lindenfels und der oberschlesischen Partnergemeinde statt. Aber wie in Lindenfels kein Burgfest, wurde in Pawlowiczki in den vergangenen beiden Jahren kein Erntedankfest gefeiert, das dieses Jahr im September erstmals wieder auf dem Terminkalender der polnischen Partnergemeinde steht. Zuvor wird jedoch das Burgfest in Lindenfels gefeiert zu dem nun auch Gäste aus Polen anreisen.

Bürgermeister Jerzy Treffon wird mit einer achtköpfigen Delegation am Freitag, 5. August, erwartet. Um 18.30 Uhr erfolgt eine offizielle Begrüßung der Gäste im Rathaus, danach werden die Oberschlesier bei der Auftaktveranstaltung zum Burgfest im Kurgarten dabei sein. Der Partnerschaftsverein Pawlowiczki / Gnadenfeld kümmert sich um ein kleines Programm für die Gäste, die alle Veranstaltungen im Rahmen des Burgfestes besuchen werden. cs