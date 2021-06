Dekanat stimmt heute über die Zahl der Pfarreien ab

Fürth/Lindenfels. Besteht das Dekanat Bergstraße-Ost der katholischen Kirche zukünftig aus zwei oder drei Pfarreien? Mit dieser Frage beschäftigen sich gewählte und hauptamtliche Kirchenmitarbeiter schon seit 2018. Kirchengemeinden sollen sich zusammenschließen, da es nicht mehr genug Priesternachwuchs gibt. Das erklärte Pastoralassistent Christoph Flößer bei seinem Vortrag im Rahmen der Versammlung der Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels in Fürth.

Im Beisein von Pfarrer Xuan Hai Dang informierten sich 40 Gemeindemitglieder über die Schritte des Pastoralen Wegs. Christoph Flößer machte den Zuhörern klar, dass Bischof Peter Kohlgraf die neuen Pfarreien auch einfach hätte festlegen können. Doch der Mainzer Bischof und die hauptamtlichen Kirchenmitarbeiter wollten nicht über die Köpfe der Gläubigen hinweg bestimmen.

Das Bistum Mainz hat deshalb die Gemeinden im Dekanat Bergstraße- Ost beauftragt, den Pastoralen Weg zu gehen. Unter dem Motto: „Eine Kirche des Teilens“. Daraus entstand 2018 die Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels. In ihr schlossen sich die Pfarreien Fürth, Krumbach und Lindenfels zu einer Pfarrgruppe zusammen. Nun soll es auf diesem Pastoralen Weg weitergehen bis 2030.

Die Kirchengemeinden haben ihre Mitglieder deshalb danach befragt, was ihnen wichtig im Leben ist. Die Antwort habe gelautet: „Freunde, Familie, Beruf und Beziehungen.“ Für den Beruf pendeln viele Gläubige beispielsweise von Fürth nach Mannheim. Aber die Kirche mit Gottesdienst soll am Wohnort sein. Dort, wo sie mit ihrer Familie leben.

Rückgang bis 2030 um ein Drittel

Die Zahl der Katholiken, so Statistiken, wird bis 2030 um zwei Drittel zurückgehen. Das Bistum Mainz schaut deshalb in die ferne Zukunft. Da es dann mit weniger Kirchensteuer seinen Auftrag erfüllen müsste, Kirchen und Gemeindehäuser zu unterhalten. Zudem sind Kirchengemeinden oft die Träger von Kindertagesstätten sowie Schulen und Altenheimen. Wichtig für den Bischof: „Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter sollen so gut wie möglich weiterarbeiten können“, berichtete Flößer.

Die Modelle, wie die neuen Pfarreien zukünftig aussehen könnten, habe das Dekanatsprojektteam nach Auswertung von 191 Interviews auch in Kitas entwickelt. Von ursprünglich acht Modellen seien zwei übrig, über die jetzt zu entscheiden sei. Darüber seien die Gemeindemitglieder im katholischen Kirchenfenster auf dem Laufenden gehalten worden.

Das Dekanat Bergstraße-Ost hat 54 Mitgliedsgemeinden, darunter zwei Pfarrgruppen, die sich neu zusammenschließen. Das Dekanatsprojektteam hatte mehrere Modelle erarbeitet. Am heutigen 1. Juli wird die Dekanatsversammlung entscheiden.

Stimmen die Delegierten für Modell J, gibt es zukünftig zwei Pfarreien: eine von Lindenfels bis Unter-Schönmattenwag, die Zweite vom Neckartal bis Bad Wimpfen. Sollten die Delegierten für Modell H stimmen, dann gäbe es zukünftig drei Pfarreien: Eine würde die Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels durch das ganze Weschnitztal bis Birkenau bilden. Die Zweite ginge von Hammelbach bis Unter-Schönmattenwag. Die Dritte würde das Neckartal und Bad Wimpfen umfassen. Für beide Modelle gebe es viele Argumente dafür und dagegen.

Es gibt einen Favoriten

Bei der Entscheidung gehe es nicht nur darum, die Verwaltung zu verändern, so der Pastoralassistent Christoph Flößer. Es geht auch darum, wie viele Pfarrer und hauptamtliche Kirchenmitarbeiter dann noch in der Region tätig sind. Ein Priester und ein zuarbeitender Kirchenmitarbeiter seien dann für eine Pfarrei zuständig, dazu ein Kirchenverwaltungsrat.

Pfarrer Xuan Hai Dang und Flößer favorisieren das Modell der drei Pfarreien, die Anfahrtswege im Odenwald seien sonst zu lang. Den Gemeindemitgliedern versprachen sie beim Vortrag in Fürth, auch zukünftig für Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen da zu sein. „Auch nach der Abstimmung am 1. Juli sind nicht alle Pfarrer weg, sondern der pastorale Weg geht bis 2030“, hieß es von beiden zum Abschluss der Veranstaltung. gg