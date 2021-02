Odenwald. Das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald hat Post aus der Partnerkirche in Kapstadt erhalten. Anthony Botha, Präses der Herrnhuter Kirche in Kapstadt, Distrikt Süd, hat geschrieben, überwältigt von der großen Unterstützung. Er dankt im Namen aller 13 Gemeinden für die Spendenaktion vom Dekanat Vorderer Odenwald.

AdUnit urban-intext1

Bis jetzt sind rund 15 000 Euro an Spenden eingegangen. Davon kommen 6000 Euro laut Beschluss des Dekanatssynodalvorstandes aus dem Haushalt des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, vor allem aus dem Nothilfefonds. 9000 Euro kommen von Privatpersonen und Kirchengemeinden.

Die Spenden werden in Kapstadt vor allem für die Unterstützung der Menschen mit Lebensmitteln verwendet. Damit die Hilfe auch ankommt, wird die Verteilung dezentral von den Gemeinden selbst organisiert. In den Gemeinden Bishop Lavis und Bonteheuwel organisieren die „Sisters“, also die Frauen zweimal wöchentlich an der Kirche eine Suppenküche für die Nachbarschaft. In diesen, wie auch vielen anderen Bezirken, ist die Arbeitslosenquote extrem hoch und die Nachbarschaft leidet an gesellschaftlichen Krankheiten wie Drogenmissbrauch und Gangsterkriminalität.

Die Gemeinde Khayelitsha hat 20 bedürftige Familien aus ihrer Kirche benannt, die von der Gemeinde regelmäßig mit Lebensmitteln unterstützt werden. Die Pakete enthalten ein Kilogramm Zucker, zehn Kilogramm Maismehl, fünf Kilogramm Mehl, fünf Kilogramm Reis, Öl, Tee, Kaffee und andere Dinge für den täglichen Bedarf.

AdUnit urban-intext2

Auch dort sind die „Sisters“ für Einkauf und Verteilung zuständig. Sie heißen Maboyana, Mjajubana und Majikijela. Die Gemeinde Mitchells Plain und andere Gemeinden wiederum verteilen Lebensmittelpakete auf Anfrage. Die Moravian Church plant, die Unterstützung in mehreren Etappen zu organisieren. Im Moment ist in Südafrika Sommer. Aktuell befindet sich das Land wieder im verschärften Lockdown.

Jugend sorgt für Vernetzung

Einer der Schätze, mit denen die Herrnhuter in Kapstadt wuchern können – gerade in der Pandemie –, ist die Jugend. Sie sei durch Covid-19 in den Vordergrund getreten, schreibt Anthony Botha. Die jungen Leute hätten sehr schnell Projekte zur Vernetzung in der virtuellen Welt gestartet: Video-Gottesdienste mit Leuten aus verschiedenen Gemeinden und aus der gesamten Welt, pfiffige Tanz- und Fitness-Wettbewerbe, kurze und aufbauende Beiträge zu emotionaler und seelischer Gesundheit während der Pandemie und vieles mehr.

AdUnit urban-intext3

Ein Teil der Spenden ist auch zur Unterstützung dieser Vernetzung gedacht. Hier wird in Kapstadt gerade neu überlegt, wie das weiterhin geschehen und neu strukturiert werden kann.

AdUnit urban-intext4

Der Partnerschaftsausschuss des Dekanats ist sich einig: „Auch wenn wir alle aufatmen werden, wenn die Pandemie vorbei ist, wir haben vieles gelernt. Auch für die Partnerschaft sind die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten ein Segen und sie sind noch lange nicht ausgeschöpft.“ Die Herrnhuter Jugend in Kapstadt kann hier wirklich ein Vorbild sein.

Der Partnerschaftsausschuss dankte allen, die mit dazu beigetragen haben, die schlimmste Not zu lindern. red

Info: Spendenkonto: Evangelische Regionalverwaltung, IBAN: DE03 50852651 0013 0022 25, Verwendungszweck: RT2798 339000 Coronahilfe Kapstadt Distrikt Süd.