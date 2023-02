Dekanat Odenwald: Juleica-Kurs in den Osterferien

Winterkasten. In den Osterferien, in der Zeit vom 2. bis zum 6. April, richtet die Jugendstelle des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald einen Juleica-Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren aus. Der Kurs wird in der Jugendherberge in Bad Kreuznach angeboten.

Die Jugendleitercard (Juleica), für die man sich durch die Teilnahme an dem Kurs qualifiziert, ist ein bundeseinheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In dem fünftägigen Lehrgang werden pädagogische, psychologische und aufsichtsrechtliche Themen behandelt, die für Mitarbeiter in ihrer ehrenamtlichen Arbeit wichtig sind. Darüber hinaus geht es um die Planung von Projekten, um Spiel- und Freizeitpädagogik und um Fragen des Glaubens. Die Teilnahme kostet 50 Euro.

Fahrt zum Kirchentag

In der Zeit vom 7. bis zum 11. Juni ist der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Das Dekanat organisiert eine Fahrt dorthin für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene. Mit der Losung „Jetzt ist die Zeit“ sollen auf dem Kirchentag in Podiumsdiskussionen, Gottesdiensten, Konzerten und Arbeitsgruppen gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen werden. Übernachtet wird in Gemeinschaftsquartieren und Schulen. Anmeldeschluss für die Fahrt ist am Samstag, 1. April. Die Kosten betragen 180 Euro, ermäßigt 150 Euro. Teilnehmer, die nicht in Gemeinschaftsquartieren übernachten wollen, können sich melden bei Pfarrer Michael Fornoff (E-Mail: michael.fornoff@ekhn.de).

Zeit zum Beten, Chillen und Feiern mit Jugendlichen aus aller Welt wird bei einem Aufenthalt in Taizé geboten. Gemeinsam mit hunderten Jugendlichen aus Europa und der ganzen Welt geht es am Ende der Sommerferien für eine Woche – vom 27. August bis zum 3. September, – in die ökumenische Bruderschaft in Frankreich.

Zelten in Kroatien

Die Fahrt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 27 Jahren; übernachtet wird in Zelten. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 1. Juni. Die Teilnahme kostet 250 Euro.

Ebenfalls in den Sommerferien, vom 19. bis zum 31. August, erwartet Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren eine Freizeit in Kroatien auf einem direkt am Meer gelegenen Campingplatz. Ausflüge, Erlebnistouren und Workshops stehen auf dem Programm. Kosten: 600 Euro.

Bei allen Angeboten können Zuschüsse zu den Kosten beantragt werden. red

Info: Kontakt: Rainer Volkmar, Tel.: 06078 / 7825911, E-Mail: rainer.volkmar@ekhn.de) und Manuela Bodensohn (Tel.: 06078 / 7825925, E-Mail: manuela. bodensohn@ekhn.de). Anmeldung unter ejvo.de