Dauerkarten für das Freibad

Lindenfels. Die Freibäder in Lindenfels, Fürth und Birkenau werden voraussichtlich Mitte Mai öffnen. Die Bürgermeister Michael Helbig, Milan Mapplassary und Volker Oehlenschläger (Fürth) rechnen für dieses Jahr mit einer normalen Saison, und so wird es die Drei-Bäder-Karte wieder geben, die den Einlass in alle drei Einrichtungen ermöglicht.

Die Karte wird angeboten für:

Familien: mit gemeinsamem Sorgerecht für Kindern bis einschließlich zum 17. Lebensjahr für 110 Euro

Alleinstehende: mit Kindern bis einschließlich zum 17. Lebensjahr, 80 Euro

Erwachsene: 80 Euro

Jugendliche: sowie Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Dienstleistende 40 Euro

Die Dauerkarten für das Lindenfelser Freibad, die für die Saison 2020 gekauft wurden, können in diesem Jahr benutzt werden. Die Karteninhaber müssen sich dazu im Kur- und Touristikservice im Rathaus einen neuen Jahresaufkleber besorgen.

Neue Dauerkarten können ebenfalls dort erworben werden. Der Antrag dazu ist auf der Internet-Seite der Stadt Lindenfels zu finden. Karten aus den Vorjahren werden wie gewohnt mit einem neuen Jahresaufkleber versehen. Für Neuanträge ist ein Passbild mitzubringen. Die Drei-Bäder-Karte wird mit einem farbigen Aufkleber gekennzeichnet.

Ermäßigungen bietet die Stadt im Vorverkauf nicht mehr an, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung weiter. Dies sei „aus betriebswirtschaftlicher Sicht“ nötig. red