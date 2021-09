Eigentlich hätte der Lindenfelser Ökomarkt am vergangenen Sonntag wieder zahlreiche Besucher in das Burgstädtchen im Odenwald gelockt. Doch die letzte Veranstaltung dieser Art war der 31. Ökomarkt vor zwei Jahren. 2020 und auch in diesem Jahr fiel der Ökomarkt wegen der pandemischen Rahmenbedingungen aus.

Dennoch war Lindenfels am Sonntag gut gefüllt. Ausflügler, Spaziergänger und

...