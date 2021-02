Lindenfels. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Lindenfels könnte in näherer Zukunft für mehr junge Ärzte ein Begriff sein, als es jetzt der Fall ist. Die beiden medizinischen Fakultäten der Universitäten Frankfurt und Heidelberg wollen das Ärztehaus in der Nibelungenstraße gemeinsam zu einem Versuchsfeld für die Ausbildung von Allgemeinärzten machen. Es könnte Modell stehen für weitere solcher Praxen.

„Wir machen uns seit einiger Zeit Gedanken darüber, wie wir die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum stärken können“, erläuterte die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz das Projekt in einer Video-Pressekonferenz. Bereits jetzt verbringen Studierende der Medizin im Rahmen des Programms „Landpartie 2.0“ Phasen ihrer Ausbildung in Bergsträßer Arztpraxen.

In der künftigen Referenzpraxis in Lindenfels wollen die Universitäten „alles zusammenbringen, was derzeit entwickelt wird“, sagte Professor Dr. Joachim Szecsenyi, kommissarischer Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg. Die Idee zur dezentralen Ausbildungspraxis entwickelte er nach einem Besuch in Kanada, wo ähnliche Programme laufen.

Die Medizinstudierenden sollten im MVZ noch intensiver mit Patienten in Kontakt kommen als in anderen Lehrpraxen. Moderne Technik, etwa bei der Telemedizin, solle zum Einsatz kommen. Künftig könne ein angehender Mediziner – oder auch ein Arzt in Weiterbildung – in einem Raum Patienten behandeln, während ihm über Video ein Mentor zugeschaltet ist, der ihn unterstützt und ihm Rückmeldungen – so beschrieb Szecsenyi, wie das Programm im Alltag unter anderem aussehen könnte. Pfleger, medizinische Fachangestellte würden eingebunden, auch die Vernetzung etwa mit örtlichen Pflegeheimen solle eine Rolle spielen. Ziel sei es, „die Herzen junger Ärzte zu gewinnen“ – für den Beruf des Allgemeinmediziners und für den Einsatz im ländlichen Raum.

Allgemeinärzte sind wieder „cool“

„Die Arbeit in der Referenzpraxis wird wissenschaftlich begleitet, es wird Publikationen darüber geben“, kündigte Professor Dr. Ferdinand Gerlach an, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Schon die Landpartie 2.0 trage Früchte: „Viele Studierende sind begeistert. Die Zeit auf dem Land prägt“, berichtete der Direktor von seinen Erfahrungen: Noch vor einiger Zeit sei schräg angeguckt worden, wer seinen Kommilitonen eröffnete, Allgemeinarzt werden zu wollen. Jetzt gelte das mehr und mehr als „cool“.

Für das Programm Landpartie 2.0 gebe es zeitweise mehr Bewerber als freie Plätze. Die Zahl der Anerkennungen von Fachärzten der Allgemeinmedizin in Hessen sei seit 2013 von 74 auf 151 angestiegen. Das seien noch nicht die jährlichen 200, die voraussichtlich gebraucht würden. Der Trend sei aber positiv. Mittelfristig werde das auch die hausärztliche Versorgung im Kreis Bergstraße beeinflussen.

Ähnliche Beobachtungen macht Rüdiger Leutgeb, niedergelassener Arzt in Rimbach und Privatdozent am Universitätsklinikum Heidelberg. Ihm seien durchaus Mediziner begegnet, die sich vorstellen konnten, nach der Ausbildung dauerhaft als Allgemeinärzte im ländlichen Raum zu arbeiten. Bei der künftigen Aus- und Weiterbildung im MVZ soll Leutgeb mitwirken. Die Mediziner besuchten die Praxis in der früheren Lindenfelser Poststelle künftig „tage- oder wochenweise“.

In einer „normalen Arztpraxis“ sei ein solches Ausbildungsangebot nicht so umsetzbar, wie im Lindenfelser MVZ, ist der Rimbacher Arzt überzeugt. Es lasse sich dort mehr ausprobieren, als im üblichen Praxisbetrieb, ergänzte Professor Szecsenyi. Außerdem handele es sich um ein modernes Ärztehaus, sagte auch MVZ-Geschäftsführerin Miriam Blumenstock. Erst im Sommer zog das Versorgungszentrum gemeinsam mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst in die Räume. Mit der Gynäkologie gibt es dort auch ein Angebot neben der Allgemeinmedizin. „Die Mitarbeiter sehen das neue Projekt sehr positiv“, betonte Blumenstock.

Auch für die Arbeit des Bergsträßer Kreiskrankenhauses sei das Projekt wichtig, betonte dessen Geschäftsführer Daniel Frische. Und das nicht nur, weil das MVZ eine Tochter-Organisation der Klinik in Heppenheim sei: „Das Kreiskrankenhaus ist auf die niedergelassenen Ärzte angewiesen, sie sind Lotsen“, betonte er.