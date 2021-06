Das Lindenfelser Museum hat wieder geöffnet

Lindenfels. Nach den Lockerungen der Corona-Auflage mit sinkender Inzidenz dufte auch das Lindenfelser Museum seine Pforten wieder für die Besucher öffnen. Die ehrenamtlichen Helfer freuten sich darüber, dass wieder ein bisschen mehr Normalität in die alten Mauern einzog und vor allem, dass Besucher kamen, die trotz des schönen Wetters ihren Weg in die ehemalige Zehntscheuer fanden.

Während Sigrid Hohmann vor dem Eingang des Lindenfelser Museums darauf achtete, dass die Vorschriften eingehalten wurden, fungierte Jan Hohmann als Museumsführer. Unser Bild zeigt ihn mit Besuchern in der Werkstatt des Schuhmachers mit einer sogenannten Schusterlampe. Dabei wird eine Lichtquelle – hier eine Kerze – über die Reflexwirkung von mit Wasser gefüllten Behältern mehrfach verstärkt.

Wer die interessanten Sammlungen selbst erleben will: Das Lindenfelser Museum in der Zehntscheune am Rathaus hat künftig wieder regelmäßig sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppenführungen können voraussichtlich ab Juli über den Kur- und Touristikservice Lindenfels gebucht werden. (Telefon 06255 / 30644, E-Mail: touristik@lindenfels.de. tn/Bild: Neu