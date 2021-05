Das Lindenfelser Freibad öffnet voraussichtlich Mitte Juni

Lindenfels. Bis die Schwimmsaison im Lindenfelser Freibad beginn, wird es wohl noch ein wenig dauern. Ergebnisse von Wasserbeprobungen und von Tüv-Prüfungen des Sprungturms lägen noch nicht vor, sagte Bürgermeister Michael Helbig auf Nachfrage. Er gehe deshalb von einer Öffnung im Laufe der 24. oder 25. Kalenderwoche aus – also Mitte Juni.

Wie die Öffnung dann aussieht, sei noch nicht klar, wahrscheinlich aber zunächst ähnlich wie im vergangenen Jahr, also mit Schichtbetrieb und Zugangsbeschränkungen. Die Hoffnung sei, den Betrieb während der hessischen Sommerferien mit weniger Beschränkungen fahren zu können.

Corona ist zurzeit kein Problem

Die Corona-Regeln erlauben mittlerweile den Badebetrieb. Im Kreis Bergstraße wurden zuletzt fünf Tage in Folge Inzidenzen unter 50 verzeichnet, weshalb am gestrigen Montag die Stufe 2 des hessischen Stufenplans für Lockerungen in Kraft getreten ist, in der unter anderem Schwimmbäder geöffnet werden können. kbw