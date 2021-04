Die Arbeiten am Lindenfelser Bürgerhaus gehen in die nächste Runde. Seit dieser Woche ist die „gute Stube der Stadt“ wegen der Maßnahmen komplett geschlossen, auch die öffentlichen Toiletten im Foyer. Der Plan ist, sie am 30. April wieder zu öffnen. Bis dahin muss zu den Kabinen am Moelan-Platz ausweichen, wer natürliche Bedürfnisse verspürt.

Es gehe bei den Sanierungsarbeiten in dem

...