Dachstuhlbrand im Lindenfelser Stadtteil Eulsbach

Lindenfels/Eulsbach. Am Donnerstag (16.03.) gegen 15.45 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus in der Straße "Eckweg" gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht. Ein aufmerksamer Nachbar war zur Hilfe geeilt und hatte die Flammen gelöscht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Brandstelle und retteten die 62-Jährige aus ihrem Haus. Sie sowie zwei Ersthelfer erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der zu erwartende Sachschaden könnte nach ersten Schätzungen bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

Ersten Ermittlungen zufolge deutet die Brandursache auf einen technischen Defekt hin. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim dauern an.