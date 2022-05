Das traditionelle Waldfest vom Lindenfelser Freundeskreis Moëlan-sur-Mer am Vatertag an der Grillhütte war gut besucht. Ob Wanderer, Mountainbiker oder Eltern mit Kinderwagen, sie alle besuchten das Fest am Steinbruch im Buch.

Vorsitzende Pascalle Rippl, selbst Bretonin, sorgte für heimatliche Picknick-Stimmung: Die Mitglieder trugen blaue T-Shirts mit dem Zeichen der Europäischen

...